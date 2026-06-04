باسم الرئيس تبون..ناصري يوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور

وقّع رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، باسم وتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر سفارة الجمهورية اليمنية، على سجلّ التعازي. إثر وفاة الرئيس اليمني الأسبق، عبد ربه منصور هادي.

كما جاء في نصّ التعزية “تلقت الجزائر، قيادة وشعبا، بالأسى البالغ والحزن العميق نبأ انتقال فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة السابق، إلى جوار ربه.

في حين، أضافت الرسالة التعزية “لقد تولى الفقيد السلطة في بلاده في وقت مليء بالمخاطر والتحديات، أظهر خلالها حنكة واقتدار في تسيير واحدة من أخطر الأزمات. التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق لدرء مخاطر التقسيم وضرب الاستقرار. والانفلات الأمني في ظل التدخلات الخارجية المتنامية. ويحسب له أنه أدى واجبه في ظروف بالغة التعقيدات، خدمة لبلده وشعبه”.

كما تابعت الرسالة”برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي يفقد اليمن الشقيق أحد رجالاته الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلاده والدفاع عن المصالح العليا للشعب اليمني الشقيق”.

كما أضافت الرسالة “أمام هذا المصاب الجلل، الذي ألم باليمن. أتقدم إلى الشعب اليمني الشقيق باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأحر عبارات التعازي. وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف الأخوية. سائلا المولى عز وجل أن يكلأ الراحل بشآبيب رحمته. ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه والشعب اليمني جميل الصبر والسلوان”.

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