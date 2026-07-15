باسم رئيس الجمهورية.. الوزير الأول يعرب عن تقديره لإطارات وزارة الطاقة وسونلغاز وأعوانها

أعرب الوزير الأول سيفي غريب، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن بالغ تقديره وعرفانه لإطارات وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وعلى رأسهم الوزير وكافة إطارات وأعوان مجمع سونلغاز، تثمينًا لما أبانوا عنه من كفاءة مهنية عالية، وتعبئة شاملة، وروح مسؤولية رفيعة، في التكفل الفوري بالعطب التقني الذي مسّ المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة، بولاية بسكرة، والذي ترتب عنه انقطاع التموين بالطاقة الكهربائية عبر عدد من الولايات الشرقية للوطن.

ونوّه الوزير الأول بسرعة الاستجابة وفعالية التدخل، وما طبع عمليات الإصلاح من تنسيق محكم وانخراط كامل. لمختلف الفرق التقنية، الأمر الذي مكّن من التحكم في الوضع، وإصلاح العطب، وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية تدريجيًا. في أقصر الآجال، بما حدّ من آثار هذا الحادث وضمان العودة السريعة للسير العادي للشبكة الكهربائية الوطنية.

وأكد سيفي غريب أن ما برهنت عليه الكفاءات الوطنية من جاهزية واحترافية وقدرة على مواجهة هذا الظرف الطارئ. يجسد المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الوطنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ويعكس التزام الإطارات والأعوان بأداء مهامهم بكل إخلاص وتفانٍ، خدمةً للمصلحة العامة وضمانًا لاستمرارية المرفق العمومي.

كما جدد باسم رئيس الجمهورية، تقدير السلطات العليا في البلاد لما يبذله مستخدمو قطاع الطاقة ومجمع سونلغاز. من جهود متواصلة للحفاظ على أمن واستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، وضمان استمرارية تزويد المواطنين. والمؤسسات والمرافق الحيوية بالطاقة الكهربائية في مختلف الظروف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور