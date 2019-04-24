باسم ياخور يلغي متابعته لأمل بوشوشة ويعتذر منها لهذا السبب!

تحدث الممثل السوري، باسم ياخور، عن سبب إلغاء متابعته للممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال ياخور،في بث مباشر بصفحته : “في الحقيقة أنا ظلمت أمل، عندما تحدّثت عن السبب الذي دفعني لإلغاء متابعتها، خلال برنامجي”.

وتابع ياخور: “، ألغيت متابعة أمل، لأنها لم ترد بمتابعته على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف ياخور: “أرسلت أمل رسالة لي، تقول فيها إنّ الصداقات ليست بالمتابعة على مواقع التواصل، وهذا بالتأكيد صحيح”.

وختم كلامه قائلا: “في الحقيقة أنا ظلمت أمل بهذا الكلام، لأنّي أنا من قمت بإلغاء متابعة أمل سابقاً، نتيجة سوء فهم مني”.