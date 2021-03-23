باسم ياخور يُرحب بأمل بوشوشة: نورتي الشام وقريبا معاً في رمضان

رحب النجم السوري، باسم ياخور، بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، والتي وصلت إلى دمشق بسوريا للمشاركة ببطولة مسلسل “على صفيح ساخن“.

ونشر الفنان، صورة له عبر صفحته على انستغرام، جمعته مع النجمة الجزائرية، وكتب: “أمل بوشوشة نورتي الشام، وقريباً معاً في رمضان”.

ولقي المنشور تفاعلاً كبيرا من الجمهور والمتابعين، معربين عن محبتهم للثنائي ومتمنين لهم النجاح في العمل الدرامي الجديد.

كما استذكر البعض الأعمال السورية الناجحة التي اشتركت فيها الفنانة الجزائرية على غرار “الولادة من الخاصرة” و”زمن البرغوث”.

ومن جهتها نشرت بوشوشة، صورة من كواليس المسلسل، لشخصيتها “هند”، والتي ستظهر بها في أحداث المسلسل.

وتجسد “أمل بوشوشة” في مسلسل “على صفيح ساخن”، شخصية “هند” تملك صالون حلاقة نسائية.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من النجوم السوريون “ميلاد يوسف”، و”سلوم حداد”، و”باسم ياخور”.

ومن المقرر إن يعرض المسلسل عبر الشاشات، في موسم رمضان القادم.

https://www.instagram.com/p/CMuO4vlhIpt/

https://www.instagram.com/p/CMwYM4CBt9y/