باسم يوسف يكشف تفاصيل مقابلته مع المذيع الشهير بيرس مورغان

كشف الكوميدي المصري المعروف باسم يوسف لمتابعيه تفاصيل الجزء الثاني من مقابلته مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان.

ونشر باسم يوسف صور من لقائه الثاني ببيرس مورجان عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام، وكتب: “حوار هادي وطويل خال من الكوميديا السوداء والنكت وقصف الجبهات أو استجداء والمشاهدات .”

وأضاف الكوميدي المصري أنه حاول في الجزء الثاني من المقابلة التي ستبث اليوم الأربعاء، “إيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق.”

وكان باسم يوسف قد برز قبل أسبوعين في مقابلة مصورة مع بيرس حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث استعمل الكوميديا السوداء لمحاججة مضيّفه وإظهار معاناة الشعب الفلسطيني.

وللإشارة، حققت المقابلة الأولى بين باسم يوسف وبيرس مورغان حتى الآن 18 مليون مشاهدة خلال 6 أيام.