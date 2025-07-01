باسم رئيس الجمهورية.. ربيقة يوقع على سجل التعازي بسفارة إيران في الجزائر

وقَّع وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، باسم رئيس الجمهورية، على سجل التعازي بمقر سفارة إيران بالجزائر.

وقدّم العيد ربيقة، واجب العزاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب استشهاد عدد من المسؤولين والعلماء والمواطنين الأبرياء، جرّاء العدوان الأخير الذي شنّه الكيان الصهيوني.

وأعرب ربيقة، عن أصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع الشعب الإيراني الشقيق. مؤكداً أن الجزائر حكومة وشعبًا تتقاسم مع الشعب الإيراني هذا المصاب الجلل، مجدّدًا موقفها الثابت المتضامن مع إيران.