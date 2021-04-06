باشا: وضع ورقة طريق استعجالية للنهوض بالصناعة في جميع القطاعات

أكد وزير الصناعة محمد باشا، إن تطوير القطاع الصناعي في الجزائر، لا يتم بدون تطوير العلاقات مع هيئات المنتجة.

وكشف الوزير، إنه سيتم في حدود شهر، وضع ورقة طريق خاصة استعجالية للنهوض بالصناعة في جميع القطاعات.

موضحا إن ورقة طريق سترتكز على 3 أقطاب رئيسية، وهي قطب صناعي وقطب ترقية استثمار وقطب التقييس، وسيتم وضعها في خدمة جميع القطاعات.

مشيرا إلى ضرورة التركيز على التنسيق ما بين الوزارات، خاصة ما تعلق بمناخ الاستثمار.

وكذا تنويع اقتصادي وتصدير، مشددا على ضرورة الدخول في مرحلة الانتاج.

وتأسف باشا، لوجود دول إنطلقت بعدنا لكنها استطاعت تجسيد الكثير.

وأورد الوزير، إن نظرة الصناعة في الجزائر، كانت نظرة قصيرة المدى.

وأوضح باشا، إن صناعة السفن تراجع كثيرا، لعدم تهيئته بالمناخ المناسب.

مشيرا إلى إن الفرصة لنا اليوم، لإطلاق هذا المجال مجددا.

حيث ستكون البداية، من خلال استحداث لجنة متخصصة في الصيد البحري.