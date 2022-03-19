باعتراف الكاف.. سليماني ينفرد برقم قياسي في تصفيات مونديال قطر
بقلم كريم تيغرمت
ينفرد هداف المنتخب الوطني، اسلام سليماني، برقم قياسي، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وأكدت “الكاف”، في تغريدة عبر “تويتر”، بأن سليماني يعتبر اللاعب الوحيد لحد الآن الذي سجل “سوبر هاتريك” في هذه التصفيات.
كما أرفق موقع الكاف، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور لهداف الخضر، خلال احتفاله بأهدافه المسجلة رفقة الخضر.
وكان اسلام سليماني، قد سجل رباعية كاملة أمام جيبوتي، في المباراة التصفوية التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة (8-1).
🦊 𝐑𝐔𝐓𝐇𝐋𝐄𝐒𝐒 🇩🇿
Algeria’s @slimaniislam is the only player to have scored a super hat-trick in the #WCQ so far 🎯 #WorldCup | @LesVerts pic.twitter.com/mltFab4gQA
— CAF (@CAF_Online) March 18, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/BIS7R