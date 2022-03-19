باعتراف الكاف.. سليماني ينفرد برقم قياسي في تصفيات مونديال قطر

ينفرد هداف المنتخب الوطني، اسلام سليماني، برقم قياسي، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأكدت “الكاف”، في تغريدة عبر “تويتر”، بأن سليماني يعتبر اللاعب الوحيد لحد الآن الذي سجل “سوبر هاتريك” في هذه التصفيات.

كما أرفق موقع الكاف، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور لهداف الخضر، خلال احتفاله بأهدافه المسجلة رفقة الخضر.

وكان اسلام سليماني، قد سجل رباعية كاملة أمام جيبوتي، في المباراة التصفوية التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة (8-1).