باعمر: ” أتحدى بهلول أن يكشف على المحضر إذا كانت لديهم الشجاعة”

تحدى رئيس الرابطة الجهوية لولاية ورقلة “علي باعمر” ، عضو مكتب الفيدرالي عمار بهلول بأن يكشف على قائمة المحضر القضائي التي تضم أعضاء مكتب زطشي.

وكان عمار بهلول قد تحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين أكد أنه إلتقى باعمر قبل إنتهاء الموعد المحدد لإنتهاء تقديم ملفات الترشح مؤكدا أنه قدم قائمة بـ18 عضو، وأنه كان ينقصه ملفين فقط، وأنه إلتقاه خلال وجبة العشاء بسيدي موسى، أين أمد لباعمر أنه سيجلب له بقية الملف في اليوم الموالي”

فيما رد باعمر على تصريحات بهلول قائلا: “أولا أنا لم ألتقي عمار بهلول عشية غلق فترة دفع ملفات الترشح لأنني غادرت مباشرة الإتحادية بإتجاه المطار..ثانيا ربما تم دفع قائمة الأعضاء الـ18 للجنة الترشيحات الثانية التي عوضتني، لأنني أؤكد لكم أنني لم أتلق أي قائمة”