باعمر :”الشرعية عادت ويجب إنشاء قسم أول بالجنوب”

شكر رئيس الرابطة الجهوية لورقلة، علي باعمر، جميع من وقف الى جانبه، بعد العقوبة التي فُرضت عليه من طرف “الفاف”.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”الحمد لله، الشرعية عادت، وتمكنت من حضور أشغال الجمعية العامة والمُشاركة في نشاطاتها بصفة عادية جدا”.

وأضاف :”أحيي تعاطف رجال الإعلام، والمُجتمع المدني والجمعيات، والذين أنصفوا الحق ووقفوا في صفي، وهذا أمر يُحسب لهم ويُشكرون عليه”.

وطالب “علي باعمر” في نهاية المطاف بإلزامية إنشاء قسم وطني أول لأندية الجنوب في المُستقبل القريب، مُعتبرة ذلك بـ”الضرورة القُصوى”.