باعمر يعترض لدى زطشي بخصوص العقوبة المسلطة عليه

تقدم رئيس رابطة الجنوب الشرقي لكرة القدم، علي باعمر، باعتراض، لرئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، بعد العقوبة التي سلطت عليه.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن علي باعمر، قدم معارضة، لرئيس “الفاف”، بعد العقوبة المفروضة عليه من لجنة الأخلاقيات.

وكانت لجنة الأخلاقيات، قد أقرت في وقت سابق، عقوبة حرمان، باعمر، من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين، بسبب تصريحاته.

وكان علي باعمر، قد طعن، خلال احدى تصريحاته، في شرعية رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، والمكتب الفيدرالي، بالنظر لطريقة إنتخابهما.

يذكر أن الرابطة الجهوية للجنوب الشرقي، أبدت مساندتها لبا عمر، بعد العقوبة التي سلطت عليه، بإيقاف كل نشاطاتها المتعلقة بكرة القدم.