“باعمر” يفضح كل شيء.. زطشي “رئيس غير شرعي”!

وجه “علي باعمر”، ضربة قوية جدا للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عندما أكد بأن رئيسه خير الدين زطشي، “غير شرعي”.

وقال رئيس رابطة ورقلة الجهوية للقناة الثالثة :”أؤكد بأن لجنة الترشيحات التي كنت أترأسها، لم تستقبل أي ملف يلبي شروطها”.

وأضاف :”لقد إنتهت المواعيد القانونية، وأعلنت بصفة علنية، بأن ما يحدث غير شرعي، لأن الإجراءات المُتبعة لم تكن صحيحة”.

وواصل :”لقد أوضحت كل شيء للأطراف المعنية، وإنسحبت بعدها، وذلك بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة، والتي حشرت نفسها فيما لا يعنيها”.

وأردف :”لقد تم دفع أحد المُرشحين “يقصد زطشي”، خارج الآجال القانونية، مما جعل الإجراءات خارج الأطر السليمة، وهذا أمر مرفوض”.

وأكد :”وزارة الشباب والرياضة تدخلت وبكل قوة، وهو ما دفعني للإستقالة، لأنها غير مُخولة للتدخل في الجمعية العامة الإنتخابية”.

وختم :”إنسحبنا بعدها من لجنة الترشيحات، وأصدرنا بيانا يؤكد بأن الملفات المُقدمة من جميع المُترشحين غير كافية ولا تُلبي الشروط”.