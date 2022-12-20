بافارد يتسبب في توتر داخل المنتخب الفرنسي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن وجود مشاكل بين لاعب المنتخب الفرنسي، بنجامين بافارد والطاقم الفني للمنتخب.

وذلك خلال مشاركة المنتخب الفرنسي، في فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ونقل موقع “Tele7” الفرنسي، عن الصحفي الفرنسي، رومان مولينا، المتخصص في صحافة الاستقصاء والتحقيقات، والذي كشف عن وجود خلافات بين اللاعب بافارد والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

وكشف الصحفي مولينا، أن حدث شجار لفظي بين بافارد والطاقم الفني كاد ان يصل للتشابك مع ديشامب.

ويعود سبب الشجار، بسبب تهميش ديشامب لبافارد، خلال المونديال، بعد أن قام بإشراكه في اللقاء الأول ضد أستراليا.

وتعرض بافارد لإنتقادات من الإطار الفني للمنتخب الفرنسي، الذي لم يقتنع بإمكانياته، وجعل ديشامب لإقحام كوندي مكانه.