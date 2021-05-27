باقتراح من الجزائر.. نحو إطلاق موقع الكتروني بعنوان “الحقيقة الفلسطينية”

وزير الشؤون الدينية والأوقاف في لقاء تحاوري مع قاضي قضاة فلسطين وسفير فلسطين بالجزائر

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف المهدي، اليوم الخميس، في لقاء تحاوري، مع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش. وسفير فلسطين بالجزائر أمين مقبول.

وأعرب الوزير عن موقف الجزائر الداعم شعبا وحكومة للفلسطينيين، وهو الموقف الذي عبرت عنه الجزائر بالمحافل الدولية. وعبر عنه رئيس الجمهورية بأكثر من مناسبة بأن قضية فلسطين قضية مقدسة وغير قابلة للمساومة.

ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشاركة بلمهدي عن طريق التحاضر المرئي عن بعد في مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي العاشر. المنعقد بتاريخ 18 مارس 2021 بمدينة رام الله.

وتقدم فيه الوزير بمقترحين اثنين دعما للقضية الفلسطينية، وقد حظي المقترحان بالموافقة والقبول من الجميع ورفعا ضمن توصيات المؤتمر.

وتتعلق التوصيات إطلاق موقع الكتروني بعنوان “الحقيقة الفلسطينية” لإظهار حقائق الاعتداءات الهمجية التي يقترفها المحتل الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل. ردا على الأكاذيب التي يزعمها الكيان الصهيوني.

وكذا تأسيس مركز دولي للدراسات والبحوث الفلسطينية، يجمع كل الأقلام والعقول والباحثين والمفكرين والنخبة الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة. حماية لتاريخ فلسطين ومنعا لتزوير الحقائق التاريخية الثابتة.

وعبر قاضي القضاة الفلسطيني عن شكره وامتنانه وفرحة فلسطين قيادة وشعبا بموقف الجزائر المشرف دفاعا عن القضية في المحافل الدولية.

وانتهى لقاء الطرفين إلى العمل على تجسيد هذين المقترحين في القريب العاجل. على أن تكون الجزائر الموطن الحاضن لهما، وهي التي عرفت تاريخيا ميلاد دولة فلسطين.

وفي الأخير شكر الوزير كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين يقفون مع قضية فلسطين العادلة.