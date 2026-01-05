باكامبو: “نتواجد في معنويات جيدة وهدفنا الفوز ضد الجزائر”

أكد لاعب منتخب الكونتغو الديمقراطية، سيديريك باكامبو، جاهزيتهم التامة لمواجهة المنتخب الوطني، ونيتهم في تحقيق الفوز.

وصرّح اللاعب باكامبو، في هذا الخصوص، خلال ندوتهم الصحفية: “عملنا على التحضير لمباراة الجزائر كما ينبغي”.

كما أضاف: “نحن كلاعبين نتواجد في معنويات جيدة، قبل موعد هذه المباراة، ونتمنى تحقيق الفوز غدا ضد الجزائر”.

وتابع سيديريك باكامبو: “صحيح أظهرنا تطورا في مستوانا خلال المباريات الماضية، لكن مواجهة منافس مثل الجزائر، فرصة حقيقية لاثبات، وتقييم تطورنا الذي أظهرناه منذ عدة أشهر”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المننتخب الوطني، بنظيره من الكونغو الديمقراطية، والمقررة غدا الثلاثاء، تدخل ضمن الدور الثمن نهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.