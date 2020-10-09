باكستان تحظر تطبيق تيك توك

حظرت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات بباكستان، اليوم الجمعة، تطبيق تيك توك، بسبب ما وصفته بإخفاقه في منع محتوى لا أخلاقي.

وقالت سلطة الاتصالات الباكستانية إن الحظر جاء في ضوء شكاوى من قطاعات مختلفة من المجتمع من محتوى لا أخلاقي وخليع.

وأضافت أنها ستراجع قرار الحظر إذا قام التطبيق بتنفيذ آلية مُرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وردت تيك توك “التطبيق ملتزم باتباع القانون في الأسواق التي يُطرح بها، كنا على تواصل بانتظام مع الاتصالات الباكستانية ومستمرون بالعمل معهم”.

وأضافت “نأمل في الوصول إلى نتيجة تساعدنا على مواصلة تقديم الخدمة لمجتمع الإنترنت الحيوي والإبداعي في البلاد”.

ويتمتع تطبيق تيك توك، الذي تمتلكه شركة بايت دانس ومقرها الصين، بشعبية واسعة حققها في فترة وجيزة من الزمن.