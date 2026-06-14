باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب محادثات مكثفة جرت خلال الفترة الأخيرة، في خطوة وُصفت بالمهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية.

وأوضح شريف أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، في إطار مساعٍ شاملة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستُعقد يوم الجمعة 19 جوان الجاري في سويسرا، بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة عقب ذلك.

وأضاف أن الوسطاء سيباشرون، مع بدء تنفيذ الاتفاق، في تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، بهدف متابعة تنفيذ بنوده وتعزيز مسار الحل الدبلوماسي.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره لكل من الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية، كما توجه بالامتنان إلى دولة قطر على دورها في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما نوه بالدور الذي لعبته كل من المملكة العربية السعودية وتركيا، مشيدًا بمساهماتهما في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بما ساهم في إنجاح هذا المسار التفاوضي.