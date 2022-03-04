باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار بمسجد في بيشاور
لقي 30 شخصا حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح إثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان.
وقالت مصالح الشرطة الباكستانية لوسائل اعلامية عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 56 آخرون بجروح.
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رئيس الجمهورية يستقبل سفيري باكستان واليونان
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سفيري جمهورية باكستان واليونان عقب انتهاء مهامها بالجزائر.
و جاء في بيان للرئاسة، فقد استقبل،اليوم الرئيس تبون، كلا من سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عطا المنيم شاهد.
بالاضافة الى سفيرة جمهورية اليونان، نايك ايكاتيريني كوتراكو،عقب انتهاء مهامهما بالجزائر.
وحسب ذات البيان، فقد “حضر المراسم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.”
تعيين سفراء جدد بإيران والكاميرون وباكستان
كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيانها اليوم عن موافقة 3 دول أجنبية على سفراء جزائريين جدد لديهم.
وفق ذات البيان وافقت الحكومة الكاميرونية على إعتماد بومدين ماحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية للجزائر لدى جمهورية الكاميرون.
ووافقت الحكومة الإيرانية على تعيين علي عروج سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في حين وافقت الحكومة الباكستانية على اعتماد إبراهيم رماني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جهورية باكستان الإسلامية.
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روسيا تقصف أكبر محطة في أوروبا.. نار في زابوريجيا النووية
كما أعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، في منشور على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن النيران إشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وأكدت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية باتت تطلق النار من كل الجهات على المحطة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب.
مؤكدة أن رجال الإطفاء أضحوا عاجزين عن استيعاب الحرائق. إلا أن مدير المحطة أعلن لاحقا أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي فيها، فيما سمح لطواقم الإطفاء بالدخول إليها.