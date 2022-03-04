باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار بمسجد في بيشاور

لقي 30 شخصا حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح إثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان.

وقالت مصالح الشرطة الباكستانية لوسائل اعلامية عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 56 آخرون بجروح.

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رئيس الجمهورية يستقبل سفيري باكستان واليونان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سفيري جمهورية باكستان واليونان عقب انتهاء مهامها بالجزائر.

و جاء في بيان للرئاسة، فقد استقبل،اليوم الرئيس تبون، كلا من سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عطا المنيم شاهد.

بالاضافة الى سفيرة جمهورية اليونان، نايك ايكاتيريني كوتراكو،عقب انتهاء مهامهما بالجزائر.

وحسب ذات البيان، فقد “حضر المراسم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.”

تعيين سفراء جدد بإيران والكاميرون وباكستان