باكيتا:”راضٍ عن مستوى الفريق ونركز على باقي المباريات”

كشف مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، عن سعادته بالفوز المحقق ضد وفاق سطيف، ومستوى فريقه الإيجابي.

وفاز “السياربي”، أمس الأربعاء، على ضيفه وفاق سطيف في اللقاء المؤجل من الجولة 22 من المحترف الأول، والتي بنتيجة 1.0.

وصرح بهذا الصدد باكيتا للإعلام: “واجهنا فريقا منظما، بمدرب جيد يملك تشكيلة جيدة، بإمكانها إنهاء البطولة في مراكز المقدمة.

كما أضاف باكيتا: “فريقنا لعب بشكل جيد، حاولنا التسجيل، لكن هذه هي كرة القدم، انتظرنا حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق ذلك”.

وختم ماركوس باكيتا:”لم تنتهِ البطولة بعد، يتبقى لنا مواجهتين خارج الديار، ضد مولودية وهران وغليزان، علينا التركيز، لكي لا تحدث المفاجاءة”.