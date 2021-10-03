باكيتا:”لن أقدم الوعود لأنصار السياربي”

كشف المُدرب البرازيلي الجديد لفريق شباب بلوزداد “كارلوس باكيتا” أنه لن يبيع الأوهام للأنصار قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الوافد الجديد لبيت الشباب في حوار مع الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد.

“هو تحدي كبير لأنني أعلم حاليا أن شباب بلوزداد فريق كبير، ومشهور في الجزائر، وأنا سعيد بالتواجد هنا خاصة بوجود دعم الرئيس”.

“أشعر أنني في بيتي حاليا، اللاعبين الجزائريين يتميزون بالموهبة والمراوغات وهم يشبهون اللاعبين البرازيليين”.

“التواصل مهم في عالم كرة القدم، وأنا أتكلم عديد اللغات على غرار اللغة الإنجليزية، الإسبانية والبرتغالية، مُساعدي عمل معي في قطر ونملك نفس الفلسفة”.

“أقول للأنصار أنني سأقدم كل ما أملك من أجل مصلحة النادي لكنني لن أعدهم بأي شيئ سوى أنني سأعمل بجد”.