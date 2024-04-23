باكيتا:”مواجهة “الداربي” دوما صعبة ونحضر جيدا لهذا اللقاء”

أكد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن صعوبة مواجهة نصف نهائي كأس الجزائر، التي ستجمع فريقه بالمنافس إتحاد العاصمة.

والتي ستجرى غدا الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا.

وصرح باكيتا لوسائل الإعلام، في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”مواجهة “الداربي” صعبة، لأن الفريقين لديهما هدفا في هذه المنافسة”.

وأضاف المتحدث:”لاعبونا محضرين وجاهزين لهذا اللقاء بطريقة جيدة، وعازمون على تقديم مباراة كبيرة”.