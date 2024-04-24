باكيتا :”أقصينا سوسطارة بعد عناء وأكدنا أحقيتنا في التأهل إلى النهائي” 

أبدى مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا سعادته الكبيرة لقيادة لاعبيه للتأهل إلى نهائي الكأس على حساب إتحاد العاصمة.

وقال ماركوس باكيتا خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي جرت بملعب نيلسون مانديلا وكان بطلها الحارس الشاب رضوان معاشو “كنا نملك لاعبين يملكون شخصية الكأس و اعتمد على عدد منهم في ضربات الترجيح، وهو ما تحقق لنا، كانت لدينا عدد من الفرص من أجل إنهاء المباراة في التوقيت الرسمي”.

وأضاف المدرب البرازيلي “لعبنا كرة جميلة جدا وحديثة في الوقت نفسه، و تأهلنا إلى النهائي بعد عناء طويل”.

كما ختم باكيتا “قدمنا مستوى جيد و اللاعبين استجابوا لمطالبنا لهذا أستطيع القول أننا جميعنا ساهم في الفوز و التأهل إلى النهائي”.