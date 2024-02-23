باكيتا: “أكيد أننا نفتقد لبعض العناصر ولكننا نملك تعدادا ثريا”

أكد التقني البرازيلي ماركوس باكيتا، بأن شباب بلوزداد لن يتأثر بالغيابات التي ستعرفها التشكيلة في مباراة يوم غد السبت أمام يونغ أفريكانز.

وسافرت تشكيلة الشباب إلى تنزانيا، في غياب الثنائي بوصوف وبلخير، إلى جانب الحارس رايس مبولحي ومتوسط الميدان العائد في الميركاتو الشتوي الماضي، حسام ميريزيق.

وعن هذه الغيابات قال باكيتا: “أكيد فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن نملك تعداد ثري. ومستعدون للمباراة.”

قبل أن يتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الجمعة. عن جاهزية فريقه قائلا: “لدينا استراتيجية للعب المباريات، مستعدون للمواجهة، ولابد أن نقدم أداءً جيّدًا مثل المباراة السابقة.”

وختم التقني البرازيلي: “ننافس في مجموعة قوية، في البداية قمنا بتسيير اللقاءات، والآن الوضع مختلف لأننا نبحث عن التأهل.”