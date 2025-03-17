باكيتا: “الاتحاد في مرحلة بناء وتمنينا الفوز على بلوزداد”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، بأن فريقه أراد الفوز بالداربي، الذي جمعه أمس الأحد، بالجار شباب بلوزداد، من أجل الاقتراب من الصدارة.

وقال باكيتا، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله: “الداربي يلعب على جزئيات صغيرة.. الشيء الذي أريد الحديث عنه، هو الروح الرياضية، التي يجب أن تكون من الجانبين”.

وواصل التقني البرازيلي، الذي التحق بالعارضة الفنية للاتحاد، خلفا للتونسي نبيل معلول: “نحن في مرحلة بناء وتنظيم الفريق.. بطبيعة الحال كل طرف أراد الفوز في الداربي، ومن جهتنا تمنينا لو فزنا، حتى نتقدم أكثر في الترتيب”.