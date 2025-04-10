باكيتا: “الاقصاء من كأس الكاف كان مر وسنعمل لتجسيد باقي أهدافنا لهذا الموسم”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، أسفه لاقصاء فريقه من منافسة كأس الكاف، مؤكدا في ذات الوقت بأن فريقه لازال يملك أهداف أخرى لتجسيدها هذا الموسم.

ةصرح باكيتا، عقب الاقصاء من كأس الكاف، على يد شباب قسنطينة: “اللقاء شهد مرحلتين، في الشوط الأول المنافس أفضل منا، لكن تمكنا نحن من التسجيل، وفي الشوط الثاني كان العكس”.

كما أضاف: “المباراة كانت صعبة، ولاعبينا قدموا أفضل ما لديهم، بكامل مجهوداتهم طيلة المباراة، وأشكر أنصارنا على دعمهم”.

وأردف مدرب الاتحاد: “المباراة كانت متكافئة، وكان بامكان كلا الفريقين حسم الأمور لصالحه في أي وقت، بالنظر للفرص التهديفية المتاحة”.

وتابع: “رغم اقصائنا المر من هذه المنافسة الصعبة، لازال أمامنا هدفين للموسم الجاري، أين نتواجد في نصف نهائي كأس الجزائر، كما نستهدف “البوديوم” في البطولة”.

وختم المدرب ماركوس باكيتا: “على الأنصار عدم ترك الفريق في هذه المرحلة، ومواصلة دعمنا لتحقيق أهداف أخرى”.