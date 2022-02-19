باكيتا: الحكم حرمنا من ضربة جزاء أمام الترجي

ابدى ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد حسرته الكبير بعد تضييع الفوز أمام الضيف الترجي التونسي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي جرت اليوم.

وقال مدرب شباب بلوزداد خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “بصراحة، انا لست رضا عن النتيجة. رغم إعترافي أن المنافس يملك لاعبين ممتازين وأغلب لاعبيه ينشطون في المنتخبات”.

وأضاف ” التنافس قوي في مجموعتنا على المرتبة الثانية و المرتبة الأولى يستحقها الترجي لأن مستواه اعلى بقليل”.

كما انتقد باكيتا التحكيم “الحكم حرمنا من ضربة جزاء واضحة، كما أن غياب الجمهور أثر بعض الشيء على النتيجة”.