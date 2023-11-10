باكيتا :” الداربيات تلعب على جزئيات وهذا هو سبب الخسارة”

كشف مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة بالداربي أمام اتحاد العاصمة في قمة الجولة الخامسة.

وقال ماركوس باكيتا خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة ” الداربيات تلعب على جزئيات صغيرة و سوء التعامل مع بعض فترات المباراة كلفنا الخسارة”.

كما أضاف المدرب البرازيلي “حاولنا الفوز و لعبنا أكثر من المنافس و الاستحواذ كان أكبر منهم، سأقوم ببعض التغييرات لنكون بشكل أحسن”.

وختم مدرب شباب بلوزداد “بعض اللاعبين كانوا تحت الضغط خاصة المهاجمين، سنعمل على إنهاء الهجمات بشكل أكبر، أشكر اللاعبين على مجهوداتهم، و سأسعى لتصحيح الأخطاء”.

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