باكيتا :”المباراة كانت صعبة ويجب أن نكون جاهزين للتحديات المقبلة”

كشف مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا عن الأسباب الحقيقية وراء انهزام لاعبيه أمام الفريق المستضيف ميدياما الغاني بثنائية مقابل واحد.

وقال ماركوس باكيتا خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة، المباراة كانت صعبة جدا، اللاعبون تأثروا كثيرا بسبب الحرارة والرطوبة، منافسنا كان أفضل منا و سير المباراة بشكل جيد”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد “المجموعة قوية وكل المباريات صعبة، خاصة عند اللعب خارج الديار، يعني كل الفرق تملك الحظوظ للتأهل”.

وأردف “مجبرون على لعب 5 مباريات في شهر واحد مع السفريات الطويلة، صحيح هزيمة اليوم صعبت مأموريتنا، لأننا سنلعب مواجهتين متتاليتين خارج الديار”.

كما ختم المدرب البرازيلي “بصراحة، الرطوبة بلغب 8.7 وأنا أعلم شعور اللاعبين وصدقوني لو لعبنا بريتم عال، لما استطاع اللاعبين إنهاء المواجهة “.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–