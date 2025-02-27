باكيتا: “الهزيمة صعبة لكن لدي الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء”

أبدى المدرب البرازيلي لفريق اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، أسفه للخسارة القاسية التي منِيَ بها الفريق أمام مولودية البيض، في الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

وقال المدرب باكيتا في تصريحٍ عقب المواجهة التي جرت بملعب زكريا مجدوب، وانتهت بهزيمة الفريق العاصمي بثنائية لهدف: “المباراة كانت صعبة بالنظر إلى وضعية أرضية الميدان. الكرة في كل مرة تغيّر المسار، واللاعبون وجدوا صعوبة في التأقلم”.

وأضاف المدرب البرازيلي: “مررنا بعدة مراحل، لعبنا جيدا خاصة في أول 20 دقيقة. لكن للأسف الحظ لم يحالفنا، أبرز دليل أننا صنعنا عدداً من الفرص، بعض اللاعبين اعتمدنا عليهم وهو مصابون”.

وختم المدرب السابق لشباب بلوزداد: “هذه المقابلة هي الثانية بالنسبة لي مع الفريق. أملك الوقت الكافي للتعرف على اللاعبين وتحسينهم بشكل أفضل”.