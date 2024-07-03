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الرياضة

باكيتا: “بلايلي لاعب رائع لكننا نملك أيضا لاعبين قادرين على صنع الفارق”

بقلم كريم تيغرمت
باكيتا: “بلايلي لاعب رائع لكننا نملك أيضا لاعبين قادرين على صنع الفارق”
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تحدث مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن نجم المولودية يوسف بلايلي، قبل مباراة النهائي التي ستجمعهما، لحساب كأس الجزائر.

ورد باكيتا، اليوم الأربعاء، بخصوص خطته لايقاف خطورة بلايلي: “الكل يعلم أن يوسف بلاليلي لاعب رائع، لكن نحن أيضا نملك لاعبين ممتازين، بامكانيات كبيرة”

كما أضاف: “على غرار بلايلي، المولودية تملك لاعبين آخرين بامكانهم تشكيل خطورة، مثل مرزوقي، لكن من جهتنا أيضا نملك لاعبين قادرين على صنع الفارق”.

وتابع ماركوس باكيتا: “سنخوض النهائي أمام مولودية الجزائر، مثلما سبق لنا مواجهتهم في مناسبتين خلال مباريات البطولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KQG6T
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