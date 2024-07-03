باكيتا: “بلايلي لاعب رائع لكننا نملك أيضا لاعبين قادرين على صنع الفارق”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن نجم المولودية يوسف بلايلي، قبل مباراة النهائي التي ستجمعهما، لحساب كأس الجزائر.

ورد باكيتا، اليوم الأربعاء، بخصوص خطته لايقاف خطورة بلايلي: “الكل يعلم أن يوسف بلاليلي لاعب رائع، لكن نحن أيضا نملك لاعبين ممتازين، بامكانيات كبيرة”

كما أضاف: “على غرار بلايلي، المولودية تملك لاعبين آخرين بامكانهم تشكيل خطورة، مثل مرزوقي، لكن من جهتنا أيضا نملك لاعبين قادرين على صنع الفارق”.

وتابع ماركوس باكيتا: “سنخوض النهائي أمام مولودية الجزائر، مثلما سبق لنا مواجهتهم في مناسبتين خلال مباريات البطولة”.