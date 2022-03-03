باكيتا: “تمكنا من الحفاظ على فارق النقاط بعد مباراة صعبة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا، فوز فريقه على شباب قسنطينة، والذي مكنهم من الحفاظ على فارق النقاط عن ملاحقهم
وصرح باكيتا: “خضنا مباراة جد صعبة لكن لعبنا جيدا، كنا الأكثر استحوذا على الكرة، وصنعنا الفرص”.
كما أضاف: “تلقينا هدف من كرة ثابة، والحظ كان إلى جانبنا اليوم بعدما ضيع المنافس ركلة جزاء”.
وتابع ماركوس باكيتا: “تمكنا من المحافظة على فارق النقاط على أقرب الملاحقين، وهذا أمر جيد بالنسبة للمجموعة”.
يذكر أن شباب بلوزداد، فاز اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، على حساب مضيفه شباب قسنطينة، لحساب الجولة الـ19 من البطولة.
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