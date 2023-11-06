باكيتا: “توقف البطولة سلاح ذو حدين وسنقدم كل شيء لإسعاد الأنصار”

وصف المسؤول الأول عن العارضة الفنية، لفريق شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، فترة التوقف الحالي للبطولة المحترفة، بأنه سلاح ذو حدين، على اعتبار أنه يتضمن نقاط إيجابية وأخرى سلبية.

وعن إيجابية توقف المنافسة، لخصّها البرازيلي: “تتمثل في حصولي على وقتٍ كافٍ للتعرف على اللاعبين وتطبيق أفكاري”

وبخصوص النقاط السلبية، فإنها تتمثل حسب باكيتا، في: “التوقف المحلي الذي يخرج اللاعبين عن جو المنافسة كون لعب الكثير من المباريات مهم جدا.”

وفي تصريحات خص بها اليوم الاثنين، الصفحة الرسمية للشباب، شكر باكيتا، جمهور النادي على طريقة الإستقبال الرائعة التي حظي بها.

وختم: “نحن نعمل من أجلهم، سنبذل كل ما بوسعنا لإسعادهم.. المدربون واللاعبون مجرد عابرون على الفريق. لكن المناصر يبقى مساندا لفريقه مهما كانت الظروف فكونوا خلفنا، نحتاج إلى دعمكم “.