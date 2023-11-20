باكيتا :”جاهزون لأفريكانز وأتمنى من أنصار بلوزداد غزو 5 جويلية”

أكد مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا جاهزية لاعبيه للمباراة المرتقبة أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني المقررة الجمعة بملعب 5 جويلية.

وقال باكيتا عن المباراة التي ستلعب من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، خلال الندوة الصحفية الأخيرة “عدنا إلى طريقة لعبنا الذي نمتاز به في شباب بلوزداد، مواجهة شبيبة القبائل نعتبرها بمثابتة التحضير الجيد لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا”.

كما أضاف مدرب شباب بلوزداد “جاهزون، و سنعمل جنب إلى جنب من أجل الفوز بالمباراة المقبلة في المنافسة الإفريقية، المهم جدا سنلعب داخل الديار بالجزائر، الإدارة تقوم بعمل جبار و الطاقم الفني”.

وختم المدرب البرازيلي “سأضع برنامجي الخاص والإرشادات صوب اللاعبين، الانسجام و التناسق، سأركز عليه، حاليا نحتاج إلى الأنصار في المقابلة الإفريقية المقبلة”.

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