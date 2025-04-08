باكيتا: “جهّزنا لاعبينا نفسيا لتجاوز عقبة شباب قسنطينة”

استبعد مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، أن يتأثر فريقه بالغيابات التي ستشهدها مباراته غدا الأربعاء، أمام شباب قسنطينة.

ويستقبل الاتحاد، أبناء مدينة “الجسور المعلقة” مساء غدٍ، بداية من الساعة 20:00، بملعب 5 جويلية 62. برسم اياب ربع نهائي كأس “الكاف”، بعدما كان قد فرض التعادل بهدف لمثله على “السياسي” في لقاء الذهاب.

وعن الغيابات التي سيشهدها الفريق. رد باكيتا:” لدينا لاعبين بنفس المستوى.. بوخنشوش يملك تجربة كانت قادرة على منحنا الإضافة، ولكننا نضع الثقة في العناصر المتوفرة”.

وواصل التقني البرازيلي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية: “اللقاء صعب وسيكون فيه ضغط كبير”.

قبل أن يضيف باكيتا: “ركزنا في الحصص التدريبية بشكل كبير على الجانب النفسي، أتمنى أن يكون الضغط ايجابيا، وننتظر دعم أنصارنا، من أجل الفوز والتأهل”.