باكيتا: “حققنا ثلاثة نقاط جد مهمة أمام مقرة”

ثمن مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، الفوز الذي حققه فريقه في مباراتهم أمام نجم مقرة، لحساب البطولة المحترفة.

ةصرح باكيتا في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “حققنا ثلاثة نقاط جد مهمة، وأشكر لاعبينا على الآداء الذي قدموه”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “فريقنا يملك لاعبين بواهب فردية جيدة، لكن علينا العمل على تنظيمها لفائدة المجموعة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، فاز في المباراة التي جمعته بنجم مقرة، لسحاب الجولة السابعة عشر من البطولة، بثنائة دون رد.