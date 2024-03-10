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الرياضة

باكيتا: “خضنا مبارا صعبة أمام فريق الخروب الذي يطبق كرة جيدة”

بقلم كريم تيغرمت
باكيتا: “خضنا مبارا صعبة أمام فريق الخروب الذي يطبق كرة جيدة”
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اعترف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بصعوبة التأهل الذي حققه ناديه في الدور الـ16 من كأس الجزائر، أمام جمعية الخروب.

وصرح باكيتا، عقب فوزهم بثنائية لهدف، في هذا اللقاء: “لعبنا ضد فريق صعب جدا، يطبق كرة جيدة”.

كما أضاف مدرب الشباب: “ليست هناك مباراة سهلة، وكان علينا أن نبقى جاهزين لأي ظرف خلال هذا اللقاء”.

وتابع ماركوس باكيتا: “لم نحظى بالوقت الكافي للتحضير كما ينبغي لمباراة الكأس، لذا كان مردودنا متباين من مرحلة لأخرى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6AhUQ
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