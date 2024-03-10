باكيتا: “خضنا مبارا صعبة أمام فريق الخروب الذي يطبق كرة جيدة”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بصعوبة التأهل الذي حققه ناديه في الدور الـ16 من كأس الجزائر، أمام جمعية الخروب.

وصرح باكيتا، عقب فوزهم بثنائية لهدف، في هذا اللقاء: “لعبنا ضد فريق صعب جدا، يطبق كرة جيدة”.

كما أضاف مدرب الشباب: “ليست هناك مباراة سهلة، وكان علينا أن نبقى جاهزين لأي ظرف خلال هذا اللقاء”.

وتابع ماركوس باكيتا: “لم نحظى بالوقت الكافي للتحضير كما ينبغي لمباراة الكأس، لذا كان مردودنا متباين من مرحلة لأخرى”.