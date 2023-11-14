باكيتا :” رد فعل لاعبي بلوزداد أعجبني وهذا ما تحتاجه المنافسة الإفريقية”

أبدى مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا رضاه التام عن لاعبيه بعد تحقيقهم الفوز أمام نادي بارادو في لقاء اليوم الثلاثاء بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

كما تطرق ماركوس باكيتا لاقتراب المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “المنافسة الإفريقية قوية، و سنلعب أمام فرق تلعب من أجل تحقيق أهدافها وإمكانياته المادية كذلك كبيرة”.

وأضاف باكيتا ” يمكن أن نستقدم لاعبين من أجل تقديم الدفع في بعض المناصب”.

كما ختم باكيتا “يجب علي أن أملك عدد أكبر من الوقت و الأيام لكي أتفاهم مع اللاعبين، ينتظرنا داربي آخر ويجب علينا الاسترجاع، الآمر أعجبني هي فرحة اللاعبين بالفوز أمام بارادو، يعني لديهم الارادة”.

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