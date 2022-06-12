باكيتا: ” سعيد جدا بإختتام البطولة بفوز جديد رغم الصعوبات”

أبدى مدرب شباب بلوزداد كارلوس باكيتا رضاه التام بعد الفوز على المستضيف وداد تلمسان بهدفين مقابل صفر. في ختام مباريات منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

كما قال باكيتا في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة: “واجهتنا عدد من الصعوبات باللعب وسط اجواء وظروف مناخية مرتفعة، اللعب في رجة حرارة عالية”.

وأضاف “سعداء بالفوز. وإنهاء المسابقة في الموسم الحالي في ريادة الترتيب”.

كما ختم “هذا امر يؤكد أن مستوى الفريق جيّد و بالنسبة للاعبين الذي سيكونون مرتاحين من كل الجوانب”.

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