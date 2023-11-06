باكيتا: “علينا تقديم أفضل ما لدينا في الشامبينز ليغ خاصة بملعبنا”

شدد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، على ضرورة تقديم فريقه مستويات كبيرة في منافسة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الشباب مشواره في المجموعات يوم الـ 24 أو الـ 25 من نوفمبر الجاري، باستقبال نادي يونغ أفريكانز التنزاني.

وعن مجموعة النادي البلوزدادي، التي تضم أيضا كل من ميدياما الغاني والأهلي المصري، رد التقني البرازيلي: “هي مجموعة صعبة. وعلينا وضع إستراتيجية محكمة من أجل التأهل”.

وختم ماركوس باكيتا، في تصريحات خص بها اليوم الاثنين، الصفحة الرسمية للشباب: “علينا تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، خاصة في ملعبنا”.