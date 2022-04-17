باكيتا: فرصتنا قائمة.. نستطيع حسم التأهل في المغرب

ابدى مدرب شباب بلوزداد كارلوس باكيتا تفائله الكبير في تحقيق الفوز بالمغرب والتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال.

كما قال عن الخسارة أمام الوداد البيضاوي اليوم “نملك فرصة العودة إلى الطريق الصحيح. أؤكد ان الامور لم تحسم بعد وفرصتنا قائمة في مباراة الإياب”.

وأضاف باكيتا “صحيح أنّنا أخطأنا لكن هذه هي كرة القدم”.

كما أردف المدرب البرازلي “لعبنا جيّدا. ومباراة شبيبة الساورة في البطولة أتعبتنا كثيرا. لذا سنلعب على الجانب الذهني كثيرا في لقاء الإياب”.

وختم “أشكر الأنصار الذي حضروا بملعب 5 جويلية”.

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