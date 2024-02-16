باكيتا :”قدمنا مباراة جميلة وراض عن المستوى أمام الأهلي”

ابدى ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد رضاه التام لما قدمه لاعبوه في مباراة الأهلي المصري التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال ماركوس باكيتا خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “المستوى كان جميل، اللاعبين قدموا مباراة جميلة وقدم كل شيء في أرضية الميدان، أنا راض على اللاعبين وعلى هذا الأداء الجيد”.

كما أكد باكيتا “أشكر كل الجماهير التي جاءت اليوم لمساندة الفريق، أرضية الميدان بعد هطول الأمطار شكلت عائقا نوع الشيء، الآمر الجميل هو أننا خلقنا عدد من الفرص”.

وكان لاعبو الفريق العاصمي قد حققوا أرقاما قياسية على غرار حسين سالمي الذي لمس الكرة 116 مرة، في وسط الميدان حسب الموقع المتخصص “هوسكور”.

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