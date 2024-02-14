باكيتا: “كل مباريات رابطة الأبطال مهمة وصعبة وتتطلب تحضيرا جيدا”

أبرز مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، أهمية، وصعوبة المواجهة التي ستجمعهم بالأهلي المصري، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرّح باكيتا، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “قمنا بخيار مثالي، بالتحضير لمواجهة الأهلي المصري، بمركز سيدي موسى الذي يوفر للاعبين كل الظروف اللازمة”.

كما أضاف: “منافسة رابطة أبطال افريقيا جد صعبة، وكل المباريات مهمة، وتتطلب التحضير لها جيدا”.

وتابع ماركوس باكيتا: “أعمل على تحفيز لاعبينا تحسبا لهذه المباراة، كونه ينتظرهم تحدٍ مهم، ونأمل في الظهور بمردود جيد خلال هذا اللقاء”.