باكيتا: “كنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر أمام شباب قسنطينة”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، ماركوس باكيتا، رضاه التام بنتيجة التعادل التي حققها أمام نادي شباب قسنطينة. في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كأس الكاف).

وقال، ماركوس باكيتا، خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: “قدمنا مباراة جيدة في بعض الفترات، وانخفض النَّسق في أوقات أخرى. البداية كانت صعبة، لكن في الشوط الثاني غيرنا طريقة اللعب وتحسنت الأمور”.

وأضاف باكيتا: “طريقة لعب المنافس في المباراة كانت مميزة، اعتمد على الكرات الطويلة، والكرة الثانية للتركيز على دفاعنا. سجل علينا هدفاً، لكننا استطعنا العودة في الشوط الثاني لأننا لعبنا بطريقة جيدة”.

وختم المدرب البرازيلي: “لو سجلنا ركلة الجزاء التي منحت لنا، كانت ستتغير طريقة اللعب، كما أن تلقي لاعبنا بطاقة حمراء أثر علينا كثيرا، شخصيا أنا راضٍ عن النتيجة، وسنعمل ما في وسعنا لحسم الأمور في لقاء الإياب”.