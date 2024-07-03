باكيتا:” لانواجه أي ضغط واثقون من أنفسنا لتقديم نهائي قوي

أكد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن جاهزية فريقه، لمباراة نهائي كأس الجزائر المرتقبة، غدا الجمعة، أمام مولودية الجزائر.

وصرح المدرب البرازيلي باكيتا، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية، التي تسبق مواجهة نهائي كأس الجزائر،بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية الأولمبي:”الإدارة تعمل بجدية وساهرة على جميع الأصعدة لضمان جاهزية اللاعبين لمباراة النهائي”.

وأضاف المتحدث:”مباراة النهائي لقاء عادي جدا، لانواجه أي ضغط من هذه المواجهة، حضرنا للنهائي كما يجب، واللاعبين سيقدمون أفضل مالديهم”.

وأوضح ذات المتحدث:”التأهل لمنافسة رابطة الأبطال، أمر يصعب جدا تحقيقه، كما أننا متأهلين لخوض نهائي كأس الجزائر”.