باكيتا: لا نملك خيارا سوى الفوز على الوداد البيضاوي

كشف مدرب شباب بلوزداد كارلوس باكيتا استعداد لاعبيه للعودة بالفوز أمام المستضيف الوداد البيضاوي. غدا بملعب محمد الخماس في المغرب ضمن رابطة الأبطال.

وقال باكيتا في الندوة الصحفية اليوم بالمغرب “تركيزنا على الفوز بالنقاط الثلاث. درسنا جيدا المنافس مجدّدا ولا نملك اي خيار سوى الفوز”

وكما أكد المدرب البرازيلي أن الفريق سيلعب كل حظوظه “نأمل في الحظوظ المتبقية لدينا للمرور إلى الدور المقبل. نحن فريق كبير و أكبر دليل تواجدنا في صدارة البطولة الجزائرية“.

كما ختم “نحن مركزون بشكل كبير واتمنى ان يكون اللاعبين جاهزين من الجانب الذهني”.

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