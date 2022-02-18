باكيتا: لا نواجه أي ضغوط.. جاهزون لحسم داربي الأشقاء  

أكّد ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد جاهزية لاعبيه للإطاحة بالضيف الترجي التونسي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة عن نتيجة التعادل السابق “أعتبر النتيجة ايجابية أمام النجم الساحلي، كنا قادرين على الفوز وأعتبره درسا من الماضي، كما سيعلّمنا التركيز. المباراة أمام الترجي يعتبر داربي، نتائجه إيجابية لكن من جانبنا سنعمل على النسق التصاعدي”.

كما أبدى باكيتا ارتياحه الكبير من اختيار ملعب 5 جويلية لإجراء المقابلة “لعبنا بملعب 5 جويلية، أؤكد أن هذا أمر جيد. بالنسبة لعدم تواجد الأنصار أعتبره سلاح ذو حدين وسيلعب اللاعبون دون ضغط. رغم أني كنت أحبذ تواجدهم”.

وختم البرازيلي “لا يوجد ضغط على الاطلاق، العكس الضغط على الترجي. و في حالة فوزنا سنصبح في المرتبة الأولى”.

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مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي رسميا دون جمهور

أعلنت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها اليوم الخميس. أن المراسلة الأخيرة التي قدمتّها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قوبلت بالرفض.

وكانت إدارة “السياربي”، قد تقدمت بطلب السماح بحضور الجمهور خلال الداربي المغاربي، بين زملاء بوشار والضيف الترجي التونسي. لكن الطلب قوبل بالرفض من الهيئة الكروية. الأمر الذي سيجبر الفريق العاصمي لعب المباراة دون حضور الجماهير.

يذكر أن إدارة الشباب قامت بكل الخطوات اللازمة من جهتها لفتح المدرجات للأنصار خلال هذه المباراة المهمة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى الدعم الجماهيري، خاصة في المنافسة الإفريقية حسب بيان الفريق.

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