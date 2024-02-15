باكيتا: “مباراتنا أمام الأهلي مهمة لكنها ليست حاسمة”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، عن مباراتهم المقبلة أمام الأهلي المصري، ضمن رابطة الأبطال، أين اعتبر بأن هذه المواجهة مهمة، لكنها ليست حاسمة.

وقال باكيتا، اليوم الخميس، بخصوص هذه المواجهة، في ندوته الصحفية: “هذه المباراة ستجمع فريقين كبيرين”.

كما أضاف مدرب الشباب: “ادارة الفريق وفرت لنا مركز سيدي موسى، أين حضّرنا كما ينبغي لهذا للقاء الذي يعتبر مهما لكنه ليس حاسما لضمان التأهل للدور المقبل”.

وبخصوص منافسهم فريق الأهلي المصري، قال ماركوس باكيتا: “غيابات الأهلي لا تهم، سنلعب 11 لاعبا ضد 11”.