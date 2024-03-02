باكيتا: “من الصعب علينا جميعا تقبل الإقصاء من رابطة الأبطال”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بمراراة اقصائهم من رابطة أبطال إفريقيا، مؤكدا في ذات الوقت جاهزية لاعبيه الذهنية لقادم التحديات.

وصرح باكيتا، عقب فوزهم أمام ميدياما الغاني: “خُضنا مباراة جيدة أمام منافس يطبق كرة جميلة، ولاعبينا أظهروا جاهزيتهم الذهنية لقادم المباريات”.

كما أضاف مدرب الشباب: “الأمر صعب جدا تقبله، الجميع حزين لعدم تأهلنا إلى الدور المقبل، لكن الخسارة دائما واردة”.

وتابع ماركوس باكيتا: “سنُباشر الآن التحضير لمباراتنا المقبلة ضمن منافسة كأس الجمهورية، التي تُعتبر منافسة أخرى تماما، وسنحضّر مباراة بمباراة”.