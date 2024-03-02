إعــــلانات
الرياضة

باكيتا: “من الصعب علينا جميعا تقبل الإقصاء من رابطة الأبطال”

بقلم كريم تيغرمت
باكيتا: “من الصعب علينا جميعا تقبل الإقصاء من رابطة الأبطال”
  • 189
  • 0

اعترف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بمراراة اقصائهم من رابطة أبطال إفريقيا، مؤكدا في ذات الوقت جاهزية لاعبيه الذهنية لقادم التحديات.

وصرح باكيتا، عقب فوزهم أمام ميدياما الغاني: “خُضنا مباراة جيدة أمام منافس يطبق كرة جميلة، ولاعبينا أظهروا جاهزيتهم الذهنية لقادم المباريات”.

كما أضاف مدرب الشباب: “الأمر صعب جدا تقبله، الجميع حزين لعدم تأهلنا إلى الدور المقبل، لكن الخسارة دائما واردة”.

وتابع ماركوس باكيتا: “سنُباشر الآن التحضير لمباراتنا المقبلة ضمن منافسة كأس الجمهورية، التي تُعتبر منافسة أخرى تماما، وسنحضّر مباراة بمباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/r8eTM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر