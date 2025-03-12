باكيتا: “نلعب على كل الجبهات لنيل لقب أو اثنين في نهاية الموسم”

أثنى مدرب اتحاد العاصمة ماركوس باكيتا، المجهودات التي بذلها لاعبوه للتأهل في كأس الجزائر، مؤكدا عزمهم على التتويج بلقب في نهاية الموسم.

وصرح باكيتا، عقب فوزهم أمام رائد القبة: “أنا سعيد جدا باللاعبين كونهم بذلوا مجهودات كبيرة من أجل التأهل”.

كما أضاف: “سنلعب على كل الجبهات، هذا ليس سهلا، لكن سنعمل بجهد لنيل لقب أو اثنين في نهاية الموسم”.

وتابع ماركوس باكيتا: “رسالتي لجماهير اتحاد العاصمة هي أننا سنقاتل إلى آخر دقيقة، هذا هو شعارنا، وهذا هو الأهم”.