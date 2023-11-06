باكيتا: “هدفنا التتويج بخامس لقب تواليا وتخطي ربع نهائي الشامبينز ليغ”

كشف التقني البرازيلي، ماركوس باكيتا، عن أهدافه المسطرة مع شباب بلوزداد، الذي عاد إليه مؤخرا ليخلف البلجيكي، سفان فندنبروك.

وأوضح باكيتا، في تصريحات خص بها اليوم الاثنين، الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، بأنه قام بتحضير الأهداف وتقسيمها حسب المنافسات مع اللاعبين.

مضيفا في السياق ذاته: “علينا رفع التحديات عبر نيل اللقب الخامس تواليا وتخطي الدور ربع نهائي من رابطة الأبطال الافريقية”.

وفي المقابل، أكد البرازيلي، بأن المنافسة القارية ستكون صعبة للغاية، على اعتبار أن مستواها مرتفع بالنظر لحجم الفرق واللاعبين.